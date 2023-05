Record of Ragnarok: i nuovi episodi della seconda stagione hanno una data di uscita

L'anime di Record of Ragnarok ha portato gli esseri umani a confrontarsi con gli dei in una battaglia che deciderà le sorti dell'umanità. Benché le critiche rivolte nei confronti della serie siano numerose, il lavoro dello studio Graphinica ha colpito gli spettatori per l'epicità delle sue battaglie.

La prima stagione di Record of Ragnarok non è riuscita a convincere, con le animazioni che non hanno accompagnato i ritmi degli scontri epici tra dei e umani. Record of Ragnarok 2 ha corretto il tiro con diversi miglioramenti, ma la stagione è al momento incompleta. La seconda stagione di Record of Ragnarok si concluderà nel 2023, con gli episodi del cour 2 che hanno finalmente una data d'uscita.

La seconda parte di Record of Ragnarok 2 debutterà il 12 luglio 2023 su Netflix. Al finale di stagione manca tuttavia pochissimo. Se il primo cour comprendeva un totale di 10 episodi, il secondo ne comprenderà invece solamente 5.

Al momento la serie anime ha adattato i primi 43 capitoli del manga e il secondo cour di Record of Ragnarok 2 adatterà un'altra, grande battaglia. In totale sono stati pubblicati 77 capitoli, quindi lo studio d'animazione ha abbastanza materiale a disposizione per l'annuncio e la produzione di una terza stagione.