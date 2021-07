Record of Ragnarok: il geniale cosplay di Afrodite a basso costo di Lowcostcosplay

Tanti errori per l'adattamento anime di Record of Ragnarok, un titolo che sembrava destinato ad uno straordinario successo vista la grande ambientazione proposta dal duo composto da Takumi Fukui e Shinya Umemura. Certo, l'anime ha davvero fatto parlare di sé ma non per i motivi che i fan si auguravano.

Come vi abbiamo raccontato nella nostra Recensione di Record of Ragnarok, la trasposizione televisiva dell'omonimo manga da parte dello Studio Graphinica non fa onore ad un titolo ambizioso con animazioni discutibili e a causa di un ritmo altalenante. Ad ogni modo, vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro breve speciale con i 5 più gravi errori dell'anime di Netflix per comprendere al meglio cosa non ha convinto della produzione.

Ciò che invece ha fatto il giro del web è senza alcun dubbio Afrodite, la dea dell'amore che è stata presentata agli spettatori in una forma che non ha lasciato gli spettatori indifferenti. In molti hanno tentato di emularla, su tutti l'interpretazione di Hane Ame e il cosplay di Kristen Lanae che sono diventati virali nei social. Entrambi, tuttavia, non avevano fatto i conti con il genio di Lowcostcosplay che ha dedicato proprio ad Afrodite uno dei suoi ultimi cosplay a basso costo in cui è bastato appena un rotolo di carta igienica, una penna ed uno specchio.

E voi, invece, cosa ne pensate della sua geniale interpretazione allegata in fondo alla pagina? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.