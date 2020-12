Record of Ragnarok: Il manga di Shinya Umemura sarà un anime, ecco il primo trailer

Come avete potuto leggere nella nostra analisi di Record of Ragnarok, il manga di Shinya Umemura ha convinto critica e pubblico grazie agli ottimi scontri tra i protagonisti, il suo successo ha quindi convinto Warner Bros a produrne un anime ispirato alle sue vicende.

In calce alla notizia trovate il tweet condiviso dall'account ufficiale di Warner Bros Japan, in cui è presente un primo poster dedicato all'opera scritta da Shinya Umemura e disegnata da Ajichika, inoltre possiamo anche vedere il trailer con cui viene annunciata la trasposizione del manga. Lo studio che si occuperà dell'anime di Record of Ragnarok sarà Graphinica, mentre alla regia troveremo Masao Ookubo. La sceneggiatura invece sarà curata da Kazuyuki Fudeyasu e Yasuharu Takanashi comporrà le canzoni dell'opera. Per ora non conosciamo ancora il numero di puntate della prima stagione e la data di uscita dello show, ma siamo sicuri che nei prossimi mesi scopriremo altri dettagli a riguardo.

Per chi non avesse mai letto l'opera, Record of Ragnarok ci racconta delle varie divinità e figure mitologiche della Terra che ogni mille anni decidono se mantenere in vita gli umani. Dopo più di sette milioni di anni, gli dei scelgono di distruggere il nostro pianeta, finché non interviene Brunilde, la più anziana delle valchirie, proponendo una sfida tra gli eroi umani e alcune delle divinità più forti.

Se siete interessati al manga, vi segnaliamo che in Italia Record of Ragnarok viene pubblicato da Star Comics.