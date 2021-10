Record of Ragnarok da Netflix al teatro: in Giappone diventa un live action

Quando un prodotto giapponese diventa molto famoso iniziano a fioccare gli adattamenti. Dal manga nasce un anime, una light novel e, magari per la sorpresa di qualcuno, anche gli adattamenti teatrali. Sui palcoscenici giapponesi sono infatti frequenti le storie di anime e manga e, a breve, si aggiungerà anche quella di Record of Ragnarok.

Il manga di Ajichika, Umemura e Fukui pubblicato in Italia da Star Comics ha già ricevuto un anime con i suoi alti e bassi, reso disponibile su Netflix. La popolarità di quest'ultimo e l'incremento delle vendite del franchise ha consentito alla casa editrice di sviluppare un adattamento teatrale che arriverà il prossimo anno in Giappone.

"Shuumatsu no Valkyrie ~ The STAGE of Ragnarok ~" è il titolo del live action di Record of Ragnarok che vedrà haruna Iikubo nel ruolo della valchiria Brunhilde mentre Marina Tanoue interpreterà Gel. Al live action prenderanno parte anche i sei combattenti dei primi tre turni, riproponendo così la prima stagione dell'anime.

La locandina del live action di Record of Ragnarok è disponibile in basso e mette al centro proprio le due valchirie, mentre poi a sinistra abbiamo le tre divinità Thor, Zeus e Poseidone, a destra invece ci sono gli umani Lu Bu, Adamo e Sasaki Kojiro. La produzione però ha rivelato anche un trailer di Stage of Ragnarok, mostrando più nel dettaglio i protagonisti.

Un altro modo per vedere alcuni di questi combattenti, con molti che saranno fuori dai giochi nella futura stagione 2 di Record of Ragnarok.