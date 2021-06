Record of Ragnarok: nuovo trailer per il violento anime in arrivo su Netflix

Sta per fare il suo debutto su Netflix un nuovo anime, tratto dal manga prodotto dal trio Fukui-Umemura-Ajichika. Per decidere se l'umanità vada sterminata o no, dei e umani si affronteranno in una battaglia destinata a diventare leggenda in Record of Ragnarok, conosciuto in Giappone col nome Shumatsu no Valkyerie.

L'anime arriverà su Netflix a metà giugno, con il canale Youtube che finora aveva già promosso due trailer con cui presentare gli eventi in gioco. A una settimana dal debutto previsto sulla piattaforma, Netflix pubblica un terzo trailer di Record of Ragnarok dove ripresenta i guerrieri che se le daranno di santa ragione in questa prima stagione composta da 12 episodi ma introduce anche l'ending dell'anime, Fukahi (Inevitabile) di SymaG.

Da una parte abbiamo le divinità Thor, Zeus e Poseidone, con le loro rispettive tecniche e armi, dall'altra invece gli umani Li Bu, Adamo e Sasaki Kojiro, potenziati grazie all'aiuto delle valchirie che vogliono evitare la fine dell'umanità. Pochi sprazzi di azione in questo trailer di Record of Ragnarok ma che sono abbastanza per aumentare l'adrenalina.

Il manga è in corso anche in Italia ed è pubblicato da Star Comics.