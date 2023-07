Record of Ragnarok: ecco perché Shiva merita il titolo di leader delle divinità

La nuova parte della seconda stagione di Record of Ragnarok ha dimostrato quanto gli dèi credano di avere la vittoria in pugno. Mentre Zeus, leader delle divinità, riconosce il valore degli umani, mossi da un incredibile desiderio di vittoria, i nuovi episodi hanno reso chiaro il motivo per cui a guidare gli dèi dovrebbe esserci Shiva.

Nel corso della prima stagione e del primo cour della seconda stagione, Shiva ha dimostrato di essere una delle creature più potenti, ma anche pericolose, presenti nel torneo. Iniziando come spettatore silenzioso, il dio indiano si è tramutato in un vero leader, affermandosi in maniera più decisiva rispetto a Zeus, soprattutto per la sua determinazione a vincere.

Secondo alcuni appassionati della serie, inoltre, Shiva dovrebbe ricoprire il ruolo di capo della formazione delle divinità perché, rappresentando la creazione e la distruzione, lui avrebbe il potere di disintegrare il mondo per poi ricostruirlo partendo dalle sue ceneri. Ciò che rende Shiva superiore a Zeus, e più portato ad essere la guida degli dèi, è anche l’abilità mostrata sul campo di battaglia. Mentre Zeus ha quasi perso contro Adamo, Shiva è riuscito a decapitare Raiden Tameemon.

Ultimo dettaglio, ma non meno importante, è il fatto che Shiva per divenire la potente entità che appare nella serie ha dovuto fronteggiare più di 1000 dèi, tra cui il suo caro amico Rudra. Un’impresa straordinaria, superiore all’inganno con cui Zeus sovrastò suo padre Crono, che gli valse po titolo del dio del cielo e del tuono, e capo del pantheon greco. In sostanza, Shiva appare come un leader più affidabile, maturo, maggiormente concentrato sul vero obiettivo del torneo, e potenzialmente più forte e distruttivo di Zeus. E voi cosa ne pensate? Credete che Shiva sarebbe un capo migliore? Ditecelo nei commenti.

E voi cosa ne pensate? Credete che Shiva sarebbe un capo migliore? Ditecelo nei commenti.