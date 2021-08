Record of Ragnarok: perché Thor ha i capelli rossi e non biondi nell'anime Netflix?

Il dio del tuono Thor è un personaggio fondante della mitologia nordica ma ripreso da tanti media diversi che lo hanno proposto ognuno a proprio modo. La versione più famosa è quello fumettistico, dove vediamo un Thor nei film e nei fumetti biondo e, talvolta, anche con una barba molto folta. Ciò non succede in Record of Ragnarok.

Sin dal primo episodio assistiamo a questo nuovo Thor disegnato da Ajichika. La mangaka di Record of Ragnarok ha preparato dei personaggi caricaturali, spesso non particolarmente fedeli alle versioni a cui siamo abituati. Sin dalla prima copertina del manga si nota un Thor con i capelli rossi, colore naturalmente ripreso anche dall'anime andato in onda su Netflix lo scorso giugno 2021. Perché Thor ha i capelli rossi nell'anime invece che biondi?

Semplicemente, perché è così che viene descritto nelle leggende e miti nordici. Thor ha i capelli rossi secondo la tradizione norrena-germanica e Ajichika ha deciso di ricalcare quella versione, lasciando perdere le sembianze del più famoso Thor della Marvel. In origine, Thor ha infatti capelli rossi e una folta barba, oltre a un fisico nerboruto.

Il suo avversario in Record of Ragnarok è stato Lu Bu, il comandante cinese vissuto quasi 2000 anni fa e con una storia interessante.