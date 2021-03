Record of Ragnarok è pronto al debutto con un trailer: in arrivo a giugno su Netflix

Diversi mesi fa vi abbiamo parlato del manga di Record of Ragnarok, una storia pubblicata in Italia da Star Comics e che narra di una leggendaria quanto sanguinosa battaglia tra dei e umani per la sopravvivenza. L'opera, preparata a sei mani da Ajichika, Shinya Umemura e Takumi Fukui, sta per trasformarsi anche in un anime.

Thor, Adamo, Zeus, Jack lo Squartatore e altri tra divinità e umani storici stanno per entrare tutti nello stesso ring, e a portarceli sarà Netflix. Record of Ragnarok vedrà 12 episodi sulla nota piattaforma di streaming che ha presentato nelle scorse ore un nuovo trailer, con sottotitoli in inglese, che potete trovare in alto alla notizia.

L'opening che si sente in sottofondo è Kamigami del gruppo Maximum the Hormone, e accompagna la presentazione dei vari lottatori che prenderanno parte ai round, oltre ad alcune divinità che faranno parte del pubblico. Netflix porterà Record of Ragnarok sulla propria piattaforma a giugno 2021 in tutto il mondo.

Il cast è il seguente:

Brunhilde: Miyuki Sawashiro

Göll: Tomoyo Kurosawa

Lü Bu: Tomokazu Seki

Adamo: Soma Saito

Kojiro Sasaki: Kazuhiro Yamaji

Thor: Hikaru Midorikawa

Zeus: Wataru Takagi

Poseidone: Takahiro Sakurai

Hermes: Junichi Suwabe

Heimdall: Yukihiro Nozuyama

Odin: Show Hayami

Shiva: Tatsuhisa Suzuki

Aphrodite: Rie Tanaka

Loki: Yoshitsugu Matsuoka

Odino: Show Hayami

Ares: Hinata Tadokoro

Huginn: Taisuke Nakano

Muninn: Tomohiro Yamaguchi

Siete pronti ad assistere alla battaglia leggendaria tra umani e dei in Record of Ragnarok?