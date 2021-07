Record of Ragnarok, quando esce la Stagione 2? Il punto della situazione

Netflix si sta dando da fare sul fronte degli anime, aggiungendo ogni mese diversi prodotti di questo genere al suo catalogo. Uno dei recenti prodotti d'animazione nipponica inserito per i suoi utenti è stato Record of Ragnarok a giugno.

Basato sul manga Shumatsu no Valkyrie, ancora in corso in Giappone, Record of Ragnarok vede alle prese umani e divinità di varie religioni e credenze in una battaglia leggendaria che deciderà il destino dei mortali. I primi 12 episodi pubblicati su Netflix hanno mostrato tre delle 13 sfide totali che vedranno contrapposti umani e dei, quindi soltanto una piccola parte di ciò che ci aspetta. Quando uscirà la seconda stagione di Record of Ragnarok?

Non sappiamo ancora se Netflix ha ritenuto soddisfacenti i risultati dell'anime e per ora non ci sono state notizie di un rinnovo. Supponiamo però che ci sia la possibilità di vedere altri episodi adattati dal manga: in questo momento, è in corso il round 6 e difficilmente si concluderà prima di fine anno. Di conseguenza Netflix e studio Graphinica non potrebbero cominciare a lavorare a Record of Ragnarok 2 prima del 2022.

Se dovessero gettare le basi per il prodotto il prossimo anno, allora non sarebbe impensabile una seconda stagione di Record of Ragnarok per il 2023. Tuttavia ciò comporterebbe poi un'attesa enorme per una eventuale terza stagione, considerati i ritmi di produzione del manga. Insomma, i tempi per Record of Ragnarok saranno estremamente dilatati. Se non volete aspettare, ecco da dove seguire il manga pubblicato da Star Comics.