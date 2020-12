Record of Ragnarok: rivelato il numero di episodi dell'anime in arrivo nel 2021

Qualche giorno fa Warner Bors Japan ha annunciato a sorpresa il suo regalo di Natale per i fan di anime e manga: Record of Ragnarok, l'opera di Takumi Fukui e Shinya Uemura, riceverà un adattamento televisivo previsto al debutto nel corso del 2021. Ma per quanto ci accompagneranno le battaglie tra dei e uomini?

Qualora l'annuncio vi suoni nuovo vi rimandiamo alla notizia dedicata con il primo trailer di Record of Ragnarok che vi fornisce alcune prime anticipazioni sul comparto tecnico di Graphinica, lo studio incaricato della produzione dell'anime. Nelle scorse ore un insider ha fornito alcune prime informazioni sulla prima stagione che, atteso al debutto nel corso 2021, ci accompagnerà unicamente per un cour, ovvero per un totale di 12 o 13 episodi.

L'annuncio ha raccolto l'entusiasmo dei fan che da tempo attendevano una trasposizione televisiva di un titolo molto apprezzato anche in occidente. A tal proposito, vi ricordiamo che Record of Ragnarok è disponibile anche in Italia grazie a Star Comcis che descrive l'opera quanto segue:

"Durante l’assemblea per decidere le sorti del genere umano, che si svolge nel regno celeste ogni mille anni, irritati e stufi gli dei hanno infine deliberato l’estinzione del genere umano! Ma la valchiria Brunhilde, titillandoli nell’orgoglio, li convince a indire il “Ragnarok”, ovvero la sfida finale fra divinità ed esseri umani! Per scongiurare la catastrofe, scendono così in campo i tredici uomini più forti della storia, che dovranno affrontare in scontri uno contro uno altrettante temibili divinità del regno celeste: che la battaglia per il destino dell’umanità abbia inizio!"

