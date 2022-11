Record of Ragnarok: ecco tutti gli scontri della stagione 2

Sta per ripartire il torneo che decreterà il fato dell'umanità. Ha avuto inizio il Ragnarok, la fase finale che vedrà umani e divinità l'uno contro l'altro: se dovessero vincere i primi, allora sarebbero salvi, mentre in caso di vittoria dei secondi tutti gli uomini verranno uccisi. È questa l'implacabile lotta protagonista di Record of Ragnarok.

La recensione della prima stagione su Netflix ha già sottolineato la qualità del prodotto, con tanti scontri che adesso si ripeteranno grazie alla seconda stagione di Record of Ragnarok, già programmata da Netflix da diverso tempo. Ovviamente non ci saranno più i sei combattenti che sono scesi nell'arena durante i primi duelli: Li Bu, Thor, Zeus, Adamo, Poseidone e Sasaki Kojiro sono destinati a passare alla storia. Adesso è il turno di nuovi guerrieri da una parte e dall'altra. Ecco quali sono i nuovi duellanti di Record of Ragnarok 2 e i loro scontri:

Jack lo Squartatore VS Ercole;

Raiden Tameemon VS Shiva;

Buddha VS Bishamonten.

La seconda stagione di Record of Ragnarok si è mostrata in un nuovo trailer, che ha anche rivelato più episodi del solito e quindi tanta più azione e sangue nel prossimo giro di duelli che decideranno il destino dell'umanità. Appuntamento a gennaio per i nuovi episodi su Netflix.