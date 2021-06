Record of Ragnarok: un simpatico meme trasforma Nobara, Robin e altre eroine in Afrodite!

Nonostante abbia ricevuto delle recensioni non proprio eccezionali, l'anime di Record of Ragnarok è comunque riuscito ad appassionare centinaia di migliaia di spettatori, ritagliandosi persino un posto nella Top 10 di Netflix Italia. Naturalmente il successo ha portato con sé i primi meme, e oggi vogliamo mostrarvene uno davvero originale.

Esclusi tutti i combattenti che hanno partecipato al torneo tra divinità ed esseri umani, la prima stagione di Record of Ragnarok ha mostrato anche diversi personaggi secondari piuttosto rilevanti, dalla Valchiria Brunilde alla dea greca Afrodite. Proprio quest'ultima è rimasta impressa a molti spettatori a causa della sua veste succinta e del suo harem tutto al maschile, e naturalmente a causa di una "particolare" posa che ha fatto sorridere diversi fan.

Un utente ha deciso di prendere un'immagine tratta dall'anime e di farla diventare il template di un meme, trasformando Afrodite e i suoi servi in personaggi di altri anime. In calce potete dare un'occhiata a Nobara, "sostenuta" dai suoi amici Yuji e Megumi, o da Robin, in compagnia di Sanji e Zoro. Simpaticamente, tra le eroine troviamo anche il guerriero Zhongli, amatissimo personaggio del videogioco Genshin Impact.

Record of Ragnarok ha una premessa molto interessante e sebbene non sia esente da difetti, la prima stagione dell'anime è stata generalmente apprezzata da molti spettatori. In attesa della conferma di rinnovo, che basandosi sullo stato del manga potrebbe avvenire nel 2022 inoltrato, vi lasciamo alla nostra recensione della prima stagione.