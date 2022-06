Record of Ragnarok: lo spin-off di Lü Bu sta per concludersi, arriva la battaglia finale

Da diversi anni, è in pubblicazione il manga Shumatsu no Valkyrie, conosciuto in occidente col nome di Record of Ragnarok. Quella tra divinità e umani è una lotta senza quartiere, condita di sanguinamenti, sfracellamenti, squartamenti e tanto altro ancora. Tutto ciò è colpa di una battaglia che porterà all'estinzione o no dell'umanità.

Il primo guerriero a scendere in campo per gli umani in Record of Ragnarok è stato Lü Bu, che ha affrontato Thor. Sconfitto al primo scontro, l'umano di origini cinesi è però tornato grazie a uno spin-off a lui dedicato. È dal 2019 che su Comic Zenon di Tokuma Shoten viene pubblicato il manga Ryo Fu Hō Sen Hishōden (La Leggenda di Lü Bu Fengxiang, il Generale Volante), che narra la storia di Lü Bu.

Lo spin-off di Record of Ragnarok sta però per concludersi. Con l'uscita del sesto volume in patria, è stato confermato che il manga con Lü Bu protagonista si concluderà con il settimo volume, che in Giappone è stato già programmato per il 20 dicembre 2022. Di conseguenza, mancano davvero pochi capitoli prima che il generale cinese completi la narrazione.

Intanto nel manga principale lo scenario si è spostato su altri guerrieri, così come nell'anime con Record of Ragnarok stagione 2 ormai realtà.