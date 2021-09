Record of Ragnarok stagione 2: primo poster ufficiale per la lotta tra dei e umani

Netflix ha continuato a portare nuovi contenuti sulla propria piattaforma negli scorsi mesi. Uno di questi è l'anime non proprio riuscito di Record of Ragnarok, che ha visto un combattimento epocale tra umani e divinità di ogni religione e mito. Nonostante una prima stagione non perfetta, l'anime ha ottenuto un rinnovo.

Ad agosto è arrivato l'annuncio di Netflix per il rinnovo di Record of Ragnarok con una seconda stagione, che ci porterà quindi nuovi guerrieri da una parte e dall'altra. Per ora non si sa quando esordirà né quali saranno i personaggi coinvolti, però è stata divulgata una nuova locandina per l'anime.

In basso possiamo vedere la key visual di Record of Ragnarok 2 che per ora ricicla gli stessi personaggi presenti nella prima stagione. Al centro abbiamo la valchiria Brunhilde, elemento centrale e che ci accompagnerà anche in futuro, mentre intorno a lei ci sono le tre divinità e i tre umani che hanno preso parte ai primi scontri del Ragnarok. Zeus, Thor e Poseidone da una parte, Lu Bu, Adamo e Sasaki Kojiro dall'altra, alcuni di loro li rivedremo nella prossima stagione.

In attesa di scoprire quali scontri ci saranno nell'anime, ecco quali sono al momento i combattenti rimasti in gara nel manga di Record of Ragnarok.