Record of Ragnarok stagione 2: i prossimi episodi arrivano nel 2023, l'annuncio di Netflix

C'è un anime che sta appassionando gli spettatori di Netflix da qualche tempo. L'opera Shuumatsu no Valkyrie, preparata a tre mani in Giappone, è diventata un anime. Record of Ragnarok è diventata immediatamente virale per i cosplay esagerati di Aphrodite e per questa battaglia a volte tamarra tra umani e divinità.

Il Ragnarok però è ben lontano dal concludersi, dato che la sfida è a malapena a metà. Con il manga ancora in corso e con molte sfide in cantiere, di certo l'anime non poteva essere troppo avanti. Per ora, Netflix ha pubblicato soltanto dieci episodi di Record of Ragnarok 2, con due scontri che hanno visto per gli umani scendere in campo Jack lo Squartatore e Raiden Tameemon, mentre le divinità vogliose di lottare nell'arena sono state Hercules e Shiva.

Non è finita però, dato che ci sono altri cinque episodi in previsione da Netflix che chiuderanno questa stagione. Ma quando arriveranno? Proprio il portale ha confermato che Record of Ragnarok stagione 2 si concluderà nel 2023, quindi nei prossimi mesi. Non è stata data una finestra d'uscita più precisa, ma probabilmente i prossimi episodi non arriveranno prima dell'estate, e uno dei protagonisti sarà Zerofuku, che potete vedere nell'immagine in basso appena rivelata.

D'altronde, la prima parte di Record of Ragnarok 2 è su Netflix da appena un mese, essendo stata pubblicata il 26 gennaio 2023. Poi, una volta conclusi questi cinque episodi, sarà il momento di attendere qualche altro anno prima di una stagione 3, che narrerà le sfide di altri combattenti che sono trattati proprio in questo momento nel manga originale. E voi cosa vi aspettate dall'ultimo scontro nell'arena della stagione 2?