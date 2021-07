Record of Ragnarok, quante stagioni avrà l'anime di Netflix?

Il manga Shuumatsu no Valkyrie stava iniziando a diventare già noto in Italia con la pubblicazione di Star Comics. Il primo volume di Record of Ragnarok aveva aumentato l'attenzione sul titolo, che da poche settimane ha visto anche la pubblicazione ufficiale del suo adattamento animato su Netflix.

La prima stagione di Record of Ragnarok è lontanissima dalla perfezione, ma sembra aver comunque attirato l'attenzione di sufficienti spettatori da portare a un rinnovo. Supponendo che la ricezione delle future stagioni sarà abbastanza, quante stagioni avrà in totale l'anime di Record of Ragnarok su Netflix?

Inevitabilmente si dovrà supporre un adattamento fedele al manga e completo, senza salti di alcun tipo. Considerato l'andazzo di questa prima stagione, con tre scontri messi in scena, è possibile che anche in futuro sarà mantenuto un ritmo simile. Considerata l'idea originale, ovvero quella di mostrare 13 combattimenti, la storia di Record of Ragnarok potrà essere trasposta in 4 stagioni. Non è da sottovalutare però un breve allungamento con una quinta stagione se nel manga dovessero arrivare colpi di scena particolari e qualche sotto trama tale da allungare brevemente il racconto.