Record of Ragnarok: torna la divina Afrodite in questo cosplay di Kaorifrost

La guerra tra eroi umani e divinità di ogni pantheon esistente porterà alla cancellazione dell'umanità oppure alla sua sopravvivenza. Nell'arena ci sono alcune figure umane che davvero hanno scritto la storia dell'umanità, mentre sugli spalti ci sono alcune divinità greche e, tra queste, Afrodite ha avuto un ruolo di rilievo in Record of Ragnarok.

Sono bastati pochi secondi per conquistare il pubblico. Il tratto di Ajichika nel manga è stato più o meno replicato nell'anime di Netflix, pertanto Afrodite si presenta con un fisico caricaturale, in particolare con un seno esplosivo e molto soggetto agli spostamenti d'aria generati dagli scontri di Record of Ragnarok. L'idea di bellezza di questa divinità si basa su canoni estetici molto moderni, con un fisico slanciato e un seno molto prosperoso, capelli mediamente lunghi e biondi, ornati di fiori.

Non è semplice da riprodurre, e c'è in passato chi ha provato a proporre un cosplay di Afrodite. L'hype per l'anime è passato e nei mesi si sono ridotte notevolmente questo genere di realizzazioni. La cosplayer Kaorifrost ha però deciso di tornarci nei giorni scorsi, presentando la sua versione di Afrodite in questo cosplay a tema Record of Ragnarok.