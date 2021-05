Record of Ragnarok: un lungo trailer per l'epica battaglia tra dei e umani su Netflix

Annunciato lo scorso anno, a breve Record of Ragnarok debutterà come anime. Il manga realizzato dal trio Fukui-Umemura-Ajichika e disponibile in Italia per Star Comics vedrà i suoi audaci e poderosi combattimenti in versione animata a partire da giugno su Netflix.

In 12 episodi, l'anime ci presenterà alcuni dei combattenti che prenderanno parte alla vivace battaglia tra umani e dei, che deciderà il fato dell'umanità. Un primo trailer ci ha presentato Thor e Li Bu, mentre adesso Record of Ragnarok si mostra in un secondo trailer altrettanto adrenalinico e ricco di personaggi e scontri, insieme a una key visual con tutti i combattenti coinvolti finora.

Nel video in alto della durata di ben due minuti e con la canzone Kamigami, una delle sigle di Record of Ragnarok, in sottofondo, vediamo Zeus, Adam, Thor, Li Bu, Poseidon e Kojiro Sasaki combattere nelle loro battaglie, verosimilmente le uniche che saranno affrontate in questa prima stagione di 12 o 13 episodi.

Gli stessi personaggi sono presenti nella key visual di Record of Ragnarok disponibile in basso, con al centro Brunhilde e Geir, le due valchirie che gestiscono il fronte umano. In aggiunta, sono stati rivelati tre nuovi membri del cast di doppiatori:

Aya Kawakami doppierà Randgrid, quarta delle sorelle Valchirie;

Rina Kawaguchi doppierà Reginleif, settima delle 13 sorelle;

infine Yu Kobayashi sarà la voce di Hrist, la seconda più grande delle Valchirie.

Come finirà questa epica battaglia tra umani e divinità? Record of Ragnarok sarà disponibile dal 17 giugno 2021 su Netflix.