Record of Ragnarok: il trailer ufficiale della seconda stagione dell'anime di Netflix

Tra i titoli di lotta di Netflix, non si può non pensare a Record of Ragnarok. Tratto dal manga Shumatsu no Valkyrie, è stato prodotto in una prima stagione che è stata presentata al pubblico nel 2021, in un'estate torrida ma infiammata dall'estenuante combattimento di questi guerrieri. Ora però la serie sta per tornare con la seconda stagione.

Record of Ragnarok stagione 2 è stato annunciato da un po', ma solo di recente è stata rivelata la prima key visual con Brunhilde e gli altri guerrieri coinvolti. Ora però Netflix ha deciso di pubblicare un trailer di Record of Ragnarok 2. Il video in alto si concentra inizialmente sugli avvenimenti della prima stagione, dalla provocazione di Brunhilde ai sanguinari scontri che hanno visto affrontarsi Thor VS Lu Bu, Adam VS Zeus e Poseidone VS Sasaki Kojiro.

Adesso è il turno del quarto scontro che è al centro di questo video. Ad affrontarsi, in un campo di battaglia speciale che simula un villaggio avvolto nel buio, sono il dio Ercole e l'umano Jack lo Squartatore, coinvolti in una lotta senza quartiere. Anche se brevemente, sono stati mostrati poi anche i contendenti successivi. Record of Ragnarok stagione 2 arriverà nel 2023 sul portale di streaming.