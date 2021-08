Record of Ragnarok: la vera storia di Lü Bu, il guerriero più forte in cielo e in terra

Da una parte in Record of Ragnarok abbiamo le divinità, entità superiori e superbe, irascibili e lunatiche, tratte da varie mitologie e religioni sparse in tutto il mondo. Abbiamo il famoso Zeus, padre degli dei greci, il divino Thor col suo martello folgorante, gli orientali Shiva e Zeroshiki e tanti altri ancora, anche sparsi tra il pubblico.

Nella prima stagione della serie Netflix abbiamo anche visto però l'altro lato del campo, quello occupato dagli umani, quei poveri sventurati che devono soccombere all'ira degli dei di Record of Ragnarok. Grazie all'aiuto della valchiria Brunhilde, i più forti esseri umani potranno osare sfidare le divinità. Il primo a scendere in campo è stato il guerriero cinese Lü Bu. Scopriamo la sua vera storia.

Vissuto tra il 156 e il 199 dopo Cristo, in pieno periodo Tre Regni - fase della storia cinese ricca di battaglie - è considerato il guerriero più forte della sua epoca. La carriera militare iniziò sotto l'ala di Ding Yuan, prefetto imperiale che continuò a seguire per sedare la rivolta dei Turbanti Gialli, evento che segnò l'inizio della fase belligerante in Cina.

Conclusa la rivolta, il prefetto imperiale Dong Zhuo lo convinse a passare dalla sua parte in cambio del suo cavallo rosso Lepre Scarlatta, ma in cambio doveva uccidere Ding Yuan. Lü Bu passò così al servizio del nuovo nobile, ottenendo anche il soprannome di Fengxian, il Generale Volante. Negli anni successivi si confermò un combattente davvero formidabile, sconfiggendo anche Zhang Fei, Guan Yu e Liu Bei, tre fratelli che erano riconosciuti per essere dei guerrieri ottimi e i cui nomi ancora oggi circolano nelle cronache dell'epoca.

Purtroppo non tutto andò a favore di Dong Zhuo: il protettore di Lü Bu dapprima perse una battaglia e fu costretto a spostare la capitale, poi cadde vittima del complotto di Wang Yun, un ministro anziano che sfruttò proprio il condottiero. Lü Bu arrivò a uccidere Dong Zhuo, diventando così un traditore e costretto a fuggire dopo l'assedio alla città imperiale di Li Jue e Guo Si.

Si rifugiò presso Yuan Shao, da cui però si staccò poco dopo, e fu poi sconfitto da Cao Cao. Ancora in fuga, il Fengxian riuscirà a conquistare la provincia di Xu tradendo Liu Bei, che lo aveva nominato governatore della città di Xiaopei. Liu Bei però non si arrese e chiese aiuto a Cao Cao, che aveva già sconfitto Lü Bu. Quest'ultimo si rivelò un pessimo comandante, portando al tradimento di molti suoi ufficiali che lo portarono da Cao Cao. Strangolato, morì nell'anno 199.

