Record per la steelbox di L'Attacco dei Giganti di Planet Manga: è già sold out

Alle ore 10:00 del 30 giugno, Planet Manga ha condiviso sui propri social network ufficiali il link d'acquisto per l'attesa steelbox di L'Attacco dei Giganti. Poche ore dopo, questa prestigiosa edizione, pensata per i collezionisti, è già andata esaurita.

Come vi avevamo riportato, questa mattina Planet Manga ha aperto gli ordini per la steelbox di L'Attacco dei Giganti. Disponibile sullo store digitale di panini.it, era disponibile all'acquisto, al prezzo di circa 20 euro, fino a un massimo di due copie per singolo cliente. Già dal primo pomeriggio, l'edizione da collezione risultava esaurita.

La The Best of Planet Manga - Steellbox Collection: L'Attacco dei Giganti è un'esclusiva digitale di Panini Comics che include un cofanetto scintillante e cromato, una variant esclusiva del primo volumetto del manga, un magnete e una cartolina. Questo prestigioso pezzo, è però andato esaurito e diverrà ora una rarità tra i collezionisti. Molto probabilmente, nei prossimi giorni la si troverà in negozi digitali alternativi a prezzi più che raddoppiati.

La steelbox di Attack on Titan, che è solamente uno dei titoli in uscita a fine giugno con Planet Manga, è andata a ruba in men che non si dica. Ancora prima della pubblicazione del link d'acquisto ufficiale, gli utenti lamentavano code di attesa che superavano le 10 mila persone. E voi, siete tra i fortunati che sono riusciti ad accaparrarsi uno dei pezzi disponibili, oppure avete tentato la fortuna e avete fallito?