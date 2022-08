Recordo of Ragnarok: la battaglia divina prosegue nel nuovo trailer della Stagione 2

Nel giugno del 2021, con il debutto di Record of Ragnarok su Netflix esplose la battaglia tra uomini e dei. Questa riprenderà solamente nel 2023 con una seconda stagione anime, ma in rete è stato condiviso un filmato promozionale che porta gli spettatori a fare la conoscenza di nuovi combattenti.

Il trailer di Record of Ragnarok Stagione 2, condiviso sulle pagine ufficiali della serie, mostra in anteprima alcuni dei grandi protagonisti che verranno introdotti nell'anime Netflix. In particolare, la clip che trovate in calce all'articolo introduce Hercules e Buddha per la parte degli dei e Jack lo Squartatore e Raiden Tameemon (un leggendario lottatore di sumo giapponese vissuto tra la fine del 1700 e l'inizio del 1800) per quella degli umani. Questi, verranno rispettivamente doppiati da Katsuyuki Konishi, Yuichi Nakamura, Tomokazu Sugita e Subaru Kimura.

Nei primi dodici episodi della Stagione 1 dell'anime, gli dei intendono sterminare l'umanità, ma Brunilde, la maggiore delle Valchirie, si oppone a questa decisione. Viene offerta una sola possibilità di salvezza, il Ragnarok, un torneo uno contro uno in cui i migliori campioni della storia umana devono battere gli dei del mondo. La prima fazione a vincere 7 battaglie su 13 otterrà la vittoria. La seconda stagione di Record of Ragnarok adatterà il manga di Takumi Fukui, Shinya Umemura e Chika Aji dal capitolo 20 in poi.