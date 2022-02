Red Bull presenta la RB18: ecco la nuova monoposto di F1 di Verstappen e Pérez

Uno dei momenti più attesi e che precede l'inizio di fatto della nuova stagione di Formula 1 è la presentazione al grande pubblico delle monoposto che scenderanno in pista per la varie scuderie. Oggi è il turno di Red Bull Racing che in anticipo sulla concorrenza mostra la nuova vettura.

Mancano pochi giorni alla alla presentazione della nuova F1-75, la monoposto Ferrari che i fan della Scuderia di Maranello sperano sia in grado di competere per il podio. Haas ha già anticipato tutti presentando la VF-22, una macchina a cui gli ingegneri hanno prestato il massimo dello sforzo alla luce del deludente 2021 che si è rivelato piuttosto inusuale e di transizione per una stagione, quella in dirittura d'arrivo, che si prospetta adesso più avvincente che mai.

Ad ogni modo, la prossima a presentare la nuova monoposto è Red Bull Racing con la nuova RB18, annunciata puntualmente in un evento dedicato questo pomeriggio. In calce alla notizia, dunque, potete dare un'occhiata alla vettura in questione grazie alla clip di presentazione realizzata per l'occasione. Christian Horner, Team Principal di Red Bull, ha dichiarato: "Ogni componente è completamente nuovo, la filosofia è cambiata con le nuove regolamentazioni ma lo sforzo di tutti gli ingegneri è stato fantastico".

