Red Hood, il capitolo 1 del nuovo manga di Shonen Jump: una storia di cacciatori e bestie

Yuki Urushibara è stato un assistente di Kohei Horikoshi, mangaka famoso per My Hero Academia. Nel 2020, ancora acerbo e senza pubblicazioni, ha partecipato alla Gold Future Cup indetta da Weekly Shonen Jump, per autori esordienti. Col suo oneshot Red Hood ha conquistato questa competizione per mangaka.

Poche settimane fa, Weekly Shonen Jump ha anticipato l'arrivo di due nuove serie e tra queste c'era proprio Red Hood di Yuki Urushibara. Su MangaPlus è arrivato il primo capitolo del manga in inglese col titolo The Hunter Guild: Red Hood. Come si è comportato all'esordio il nuovo fumetto? Vediamo il riassunto del primo capitolo di Red Hood.

Intitolato "La cacciatrice rossa", veniamo introdotti a un piccolo villaggio, Kasoka. Qui ormai la popolazione è terrorizzata e stressata per la presenza di un lupo mannaro che sta mangiando i cacciatori più esperti del villaggio, rendendolo inerme e impossibilitato a prosperare. Velou è un ragazzino che pensa di poter riuscire a tenere testa alla bestia, ma il sindaco del villaggio ha invece deciso di chiamare uno dei cacciatori della prestigiosa gilda, anche se a costo di vendere tutto quello che aveva.

I cacciatori, disprezzati per la loro sete di denaro, riescono però ad abbattere con successo ogni bestia e sembra quindi adatto per un lupo mannaro. Nel villaggio arriva Grimm, una bambina avvolta da un cappuccio rosso che lascia tutti basiti per la giovane età. Accettato il lavoro, a Velou viene imposto di portare la cacciatrice nella tenuta di montagna lì nei paraggi. I due iniziano a conoscersi, ma intanto Grimm riesce a trovare le prime tracce della bestia capendo che c'è qualcosa che non va.

Arrivati al rifugio montano, vengono a scoprire dalla moglie del sindaco che è proprio l'uomo il lupo mannaro e che per poco non la divorava. Mentre Grimm esce fuori per cercare tracce, Velou resta dentro con la donna, capendo però che c'è qualcosa che non va. Mentre il mostro rivela la sua vera natura, Velou e Grimm iniziano a combattere, con la ragazzina che rivela in realtà di essere una donna.

Con il contributo di entrambi, il lupo mannaro muore e il villaggio viene salvato, ma Grimm proporrà alla fine a Velou di entrare nella gilda dei cacciatori. Il ragazzo ha infatti mostrato il coraggio necessario per affrontare questi mostri. Il secondo capitolo di Red Hood arriverà su MangaPlus domenica 4 luglio 2021.