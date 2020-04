Un redattore della Marvel rispovera una vecchia tavola in cui Hulk trionfa su Superman

L'industria fumettistica si ritrova, al momento, in un periodo di stallo. Fortunatamente la passione che anima gli autori è sempre vivida, e li porta a riscoprire alcune perle del passato per saziare la sete di curiosità dei propri lettori.

E' il caso del redattore esecutivo della Marvel, Tom Brevoort, il quale ha rispolverato su Twitter una tavola inedita di un vecchio crossover tra la Marvel e la DC Comics, in cui vediamo Hulk averla vinta sull'Uomo d'Acciaio. Si tratta di una pagina estrapolata dall'evento editoriale Marvel vs. DC, serializzato nel lontano 1996, nel quale gli eroi più iconici delle due testate ingaggiarono una battaglia all'ultimo sangue.

E' interessante ricordare, come l'esito dei cinque scontri più importanti dell'evento fu deciso dagli stessi lettori, incluso il confronto tra Hulk e Superman. Per decenni si sono susseguiti i dibattiti su chi tra i due fosse il più forte, ma in questa particolare circostanza Clark Kent ha sconfitto il Gigante Verde.

La tavola a cui accennavamo prima mette in scena una versione alternativa dello scontro, in cui appunto, l'esito è completamente ribaltato. Una volta conclusa l'emergenza pandemica, i due colossi editoriali potrebbero riproporre un crossover per ravvivare il mercato, vi piacerebbe come idea?

Al momento, infatti, la Marvel che la DC Comics hanno deciso di interrompere la distribuzione dei propri titoli sia in formato fisico che digitale - per evitare di danneggiare ulteriormente la condizione delle fumetterie.

A proposito di Hulk, una pericolosa incarnazione del personaggio potrebbe ritornare. Intanto, nel volume 25 de l'Immortale Hulk si è riaffacciato uno storico antagonista.