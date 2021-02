Reddit Anime Awards: il pubblico vota i migliori anime del 2020, ecco tutti i vincitori

Il subreddit Anime, con circa 2,2 milioni di utenti iscritti, ha recentemente incoronato i migliori anime del 2020 in quella che è stata una delle più grandi votazioni dei fan dell'ultimo anno. In basso trovate la lista con tutti i vincitori dell'edizione annuale, scelti da decine di migliaia di votanti.

Film Anime dell'Anno

Giuria: Ongaku

Pubblico: KonoSuba: Legend of Crimson

Serie Anime dell'Anno

Giuria: Chihayafuru 3

Pubblico: Re: Zero 2

Miglior Action

Giuria: Akudama Drive

Pubblico: Akudama Drive

Miglior Adventure/Fantasy

Giuria: Pokémon: Twilight Wings

Pubblico: Re: Zero OVA

Miglior Comedy

Giuria: Kaguya-sama: Love is War 2

Pubblico: Kaguya-sama: Love is War 2

Miglior Drama

Giuria: Chihayafuru 3

Pubblico: Violet Evergarden Gaiden

Miglior Romance

Giuria: Ride Your Wave

Pubblico: OreGairu 3

Miglior Slice of Life

Giuria: Keep Your Hands Off Eizouken!

Pubblico: Keep Your Hands Off Eizouken!

Miglior Suspence (include Thriller e Mystery)

Giuria: Re: Zero 2

Pubblico: Re: Zero 2

Migliore Protagonista - Drama

Giuria: Taichi Mashima - Chihayafuru 3

Pubblico: Subaru Natsuki - Re: Zero 2

Migliore Protagonista - Comedy

Giuria: Misaki Shokuhou - A Certain Scientific Railgun

Pubblico: Kaguya Shinomiya - Kaguya-sama: Love is War 2

Migliore Antagonista

Giuria: Hyakunosuke Ogata - Golden Kamui 3

Pubblico: Echidna - Re: Zero 2

Migliori Animazioni

Giuria: Pokémon: Twilight Wings

Pubblico: The God of High School

Miglior Character Design

Giuria: Pokémon: Twilight Wings

Pubblico: Akudama Drive

Miglior Opening

Giuria: Good-bye - Bungou to Alchemist

Pubblico: Kaikai Kitan - Jujutsu Kaisen

Miglior Ending

Giuria: Lost in Paradise - Jujutsu Kaisen

Pubblico: Lost in Paradise - Jujutsu Kaisen

Miglior Doppiatore

Giuria: Tomokazu Seki - Gilgamesh in Fate Grand/Order

Pubblico: Aoi Koga - Kaguya Shinomiya in Kaguya-sama: Love is War 2

Migliore Colonna Sonora

Giuria: Dorohedoro

Pubblico: Tower of God

La classifica finale è estremamente diversa da quella dei Crunchyroll Awards vista pochi giorni fa, in cui il voto del pubblico ha pesato circa il 30%. Naturalmente L'Attacco dei Giganti 4 non era votabile, visto che per essere candidabili gli anime dovevano aver trasmesso la maggior parte degli episodi nel corso 2020.

E voi cosa ne pensate? Concordate con il voto del pubblico? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo ancora una volta che il prossimo marzo prenderà il via l'Anime Japan 2021, e che recentemente sono stati rivelati tutti i partecipanti agli stage ufficiali.