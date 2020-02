Reddit corona i migliori anime del 2019, tutti i vincitori

Nel corso del weekend sono stati rivelati su Reddit tutti i vincitori degli r/Anime Awards 2019, i riconoscimenti assegnati da parte della gigantesca utenza del Subreddit Anime (quasi 1,5 milioni di iscritti) alle migliori serie giapponesi dello scorso anno. A sorpresa, tra i vincitori non figura Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Di seguito potete leggere tutti i vincitori per ogni categoria. Vi ricordiamo che la giuria e il pubblico hanno espresso due voti separati.

Film Anime dell'Anno

Giuria: Non Non Biyori: Vacation

Pubblico: Fate/stay night: Heaven's Feel II

Serie Anime dell'Anno

Giuria: Huggto! Precure

Pubblico: L'Attacco dei Giganti 3 - Parte 2

Miglior Serie Anime Originale

Giuria: Sarazanmai

Pubblico: Sarazanmai

Serie Anime - Azione

Giuria: Mob Psycho 100 II

Pubblico: Mob Psycho 100 II

Serie Anime - Avventura/Fantasy

Giuria: Vinland Saga

Pubblico: Vinland Saga

Serie Anime - Comedy

Giuria: Kaguya-sama: Love is War

Pubblico: Kaguya-sama: Love is War

Serie Anime - Drama

Giuria: Beastars

Pubblico: Beastars

Serie Anime - Romance

Giuria: O Maidens in Your Savage Seasons

Pubblico: O Maidens in Your Savage Seasons

Serie Anime - Slice of Life

Giuria: Non Non Biyori: Vacation

Pubblico: Ascendance of a Bookworm

Serie Anime - Thriller/Mystery

Giuria: L'Attacco dei Giganti 3 - Parte 2

Pubblico: L'Attacco dei Giganti 3 - Parte 2

Migliori Animazioni

Giuria: Mob Psycho 100 II

Pubblico: Mob Psycho 100 II

Miglior Character Design

Giuria: Aikatsu Friends!

Pubblico: Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo

Miglior Opening

Giuria: Wasteful Days of High School Girl

Pubblico: Domestic Girlfriend

Miglior Ending

Giuria: Sarazanmai

Pubblico: Kaguya-sama: Love is War

Miglior Doppiatore

Giuria: Chikahiro Kobayashi - Legoshi in Beastars

Pubblico: Daisuke Ono - Erwin Smith in L'Attacco dei Giganti 3 - Parte 2

Migliore Doppiatrice

Giuria: Aoi Koga - Kaguya Shinomiya in Kaguya-sama: Love is War

Pubblico: Aoi Koga - Kaguya Shinomiya in Kaguya-sama: Love is War

Miglior Colonna Sonora

Giuria: Run with the Wind

Pubblico: Carole & Tuesday

Nessun premio da parte del pubblico occidentale per il vincitore dei Crunchyroll Anime Awards 2020 dunque, mentre continuano a ricevere amore L'Attacco dei Giganti, Mob Psycho 100 e Kaguya-sama: Love is War. Per quanto riguardi i personaggi vincono invece Arataka Reigen (Mob Psycho) e Askeladd (Vinland Saga), scelti rispettivamente da giuria e pubblico come "Migliori protagonisti di una serie drammatica". Per quanto riguarda il genere Comedy, trionfa invece all'unisono Chika Fujiwara (Kaguya-sama: Love is War). In calce all'articolo trovate il link per leggere tutti i vincitori.

E voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con gli utenti? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante. Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per leggere la classifica dei migliori 100 manga secondo il pubblico Reddit!

