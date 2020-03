Reddit incorona la 'Waifu del 2019', tabellone finale e vincitrice

Nel corso del weekend, gli utenti del Subreddit Anime (quasi 1,5 milioni di iscritti) hanno finalmente eletto la vincitrice del torneo per il "Miglior personaggio femminile del 2019". La competizione, iniziata subito dopo la conclusione dei Reddit Anime Awards 2019, ha visto confrontarsi 32 partecipanti tratte da 17 serie televisive differenti.

La finale tra Kaguya Shinomya e Chika Fujiwara si è conclusa con la vittoria della prima, con uno scarto di circa 800 voti. Tra questo torneo ed altri sondaggi minori, la protagonista di Kaguya-sama: Love is War ha vinto un totale di 18 confronti su 18, raggiungendo il record conquistato nel 2018 da Mai Sakurajima (Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai). La resa dei conti tra le due si è concluso con la vittoria della seconda, trionfante con il 52,6% dei voti totali. Il tabellone finale per il torneo della "Migliore Waifu 2019" è visibile in calce all'articolo.

Reddit ha mostrato ancora una volta il suo amore per la serie di Aka Akasaka, che a sorpresa ha conquistato l'intera Top 3 dei personaggi femminili più votati. Quarto posto per Shinobu Kocho, il pilastro degli insetti in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

E voi cosa ne pensate? Qual è stata la vostra preferita? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Per ulteriori dettagli sull'anime invece, vi rimandiamo alla recente news legata all'uscita di Kaguya-sama: Love is War 2.