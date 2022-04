Reddit tra meme, ONE PIECE e altri anime e manga: la pixel art finale di r/Place

Reddit è uno dei social più famosi al mondo. Con una struttura simile a quella dei vecchi forum ma con una naturale evoluzione dei topic e delle sezioni, accoglie utenti da tutto il mondo che si riuniscono nei sub dei loro interessi. Ci sono lì le più grandi comunità di fan di ONE PIECE, Naruto e di altri anime e manga.

Negli ultimi giorni, Reddit ha deciso di indire un evento quasi unico: la creazione di r/Place, un subReddit molto speciale che l'ultima volta era apparso cinque anni fa. Qui è stata creata una tela interattiva dove era possibile, sfruttando pochi ma riconoscibili colori, colorare i vari pixel e dare fondo alla propria creatività con delle pixel art. Le comunità di Reddit si sono così unite e hanno conquistato pezzi di tela. Il risultato finale, dopo tre giorni di lavoro e di battaglie anche contro streamer e vandali, è stato reso ufficiale da Reddit.

La presenza più importante, oltre quella delle bandiere e richiami a vari paesi, è quella della cultura pop con meme e soprattutto anime e manga. In diversi posti della tela - visibile al link in basso - appaiono i personaggi di ONE PIECE, con la ciurma che fa il saluto a Bibi alla fine di Alabasta o col Jolly Roger, ma è importante anche la presenza di Gol D. Roger nel momento in cui arriva a Laugh Tale. Non mancano i riferimenti ad altri manga e anime come Shingeki no Kyojin - L'Attacco dei Giganti, Kaguya-sama: Love is War, Cowboy Bebop, Totoro, Berserk e tanti altri ancora. Avete partecipato a questa grande creazione?

Di recente, su Reddit è spiccato il messaggio struggente di un fan ucraino di ONE PIECE.