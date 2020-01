La redenzione e la crescita di Vegeta riassunte in un'immagine

Il personaggio di Vegeta è cambiato numerose volte nel corso delle avventure di Goku e compagni raccontate dal maestro Toriyama nelle pagine di Dragon Ball Z, tuttavia nei capitoli di Dragon Ball Super abbiamo visto un Principe dei Sayan pronto a sacrificarsi per salvare sia la Terra che il pianeta, mostrandosi anche più attento e premuroso.

Durante il primo scontro con lo stregone Moro, Vegeta ha subito una sconfitta umiliante ma in quel frangente si è comportato in maniera esemplare, salvando addirittura un piccolo namecciano minacciato dall'arrivo del villain.

La cosa che ha sorpreso di più è stata però una frase detta da Vegeta stesso: "In passato io stesso ho causato la mia dose di problemi ai namecciani, non posso permettere che il loro numero cali ulteriormente." rivolgendosi al nuovo antagonista. Che queste parole celino in qualche modo una rivalutazione del proprio comportamento e una voglia di redenzione?

L'utente @Superegeta_55 ha condiviso un'immagine, commentando con le parole "Da un grande villain ad un grande Eroe", in cui si mettono a confronto Vegeta sul pianeta Namek, pronto ad uccidere i suoi abitanti, e il "nuovo" Vegeta, che dopo aver sostenuto un intenso allenamento su Yardrat, è pronto a salvare l'universo dalla minaccia di Moro, visto anche come è stato in grado di sconfiggere rapidamente i suoi scagnozzi.