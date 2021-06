Redo of Healer, l'autore rivela: 'Vendite ottime. Violenza? Sono attento a non esagerare'

Ad oggi, Redo of Healer è indubbiamente l'anime più controverso del 2021, e per la prima volta in assoluto l'autore Rui Tsukiyo (fino ad oggi erroneamente etichettato come donna) ha parlato al pubblico occidentale. L'intervista è stata pubblicata dallo youtuber The Anime Man, che ha discusso con il mangaka circa le sue ispirazioni e i suoi obiettivi.

Rui Tsukiyo si è mostrato per la prima volta in pubblico con indosso un costume da volpe, il suo animale preferito, e ha iniziato l'intervista parlando dei sui lavori più riusciti e in particolare di The World Finest Assassin, il nuovo anime in uscita ad ottobre ispirato ad una delle sue ultime light novel. L'autore ha dichiarato di aver iniziato a scrivere romanzi leggeri per divertimento, e di essere stato contattato da una casa editrice pochi anni dopo.

L'autore ha ringraziato i fan occidentali, e svelato il processo che ha portato alla creazione di Redo of Healer: "Nel periodo in cui ho iniziato a scrivere le storie di vendetta erano molto popolari, ma la struttura era debole e nella maggior parte dei casi la vendetta finiva in 2 o 3 capitoli, poi diventavano harem. Ho cercato di costruire qualcosa di simile, ma volevo spingere sul tema della vendetta, renderlo eccitante [...] Ho fatto una scommessa e ha pagato, ma è stato rischioso".

Successivamente, Tsukiyo ha parlato della violenza e della ragione per cui è un tema tanto importante nella sua opera: "Hardcore? Beh si, ma sono sempre attento a non esagerare, non voglio oltrepassare la linea. C'è una linea leggera che separa ciò che intrattiene da ciò che disgusta. Rompere le dita di un personaggio ad esempio è passabile, ma far utilizzare una pinza per strappare le unghie è troppo per me. [...] La violenza sessuale c'è, ma è un modo per spezzare. Vedere violenza continua non è divertente, mentre alternare violenza e sesso per me è divertente. L'episodio 2 dell'anime vi è piaciuto, no? [Ride]".

Infine, l'autore ha parlato della ragione per cui, secondo lui, una larga fetta del pubblico è composta da ragazze: "Penso che semplicemente anche le ragazze siano interessate ai contenuti sessuali. Sai qual è il genere che piace meno al pubblico femminile? Gli harem comedy. Vedere tante ragazze che sbavano dietro un ragazzo non piace al pubblico femminile. Penso che il mio pubblico apprezzi i contenuti sessuali ma non solo, c'è anche la catarsi della vendetta".

Il mangaka ha concluso ringraziando e parlando del futuro dell'opera, rivelando che presto apparirà una ragazza dalle sembianze di una volpe e che la battaglia con il Re dei demoni sarà estremamente intensa e divertente.

E voi cosa ne pensate? Continuerete a seguire Redo of Healer ora che è arrivato in Italia? Fatecelo sapere nella sezione commenti!