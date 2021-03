Redo of Healer: il controverso manga di Tsukiyo arriva in Italia con Magic Press

Redo of Healer, il violento manga seinen di Rui Tsukiyo inedito nella stragrande maggioranza dei Paesi occidentali, arriverà presto in Italia grazie a Magic Press, che ne ha recentemente annunciato la distribuzione. La casa editrice pubblicherà anche un secondo manga, La principessa sacrificio e il re delle bestie, in uscita per fine estate 2021.

Redo of Healer è sempre stato un manga discusso a causa dei suoi temi forti e di alcune scene di violenza piuttosto esplicite, quindi vedremo se Magic Press opterà per una censura parziale di immagini e dialoghi o meno. L'opera ha venduto più di due milioni di copie in Giappone, dove è stata recentemente candidata ai Kadokawa Awards portando a casa il premio per il miglior ecchi. Al momento sono disponibili nove Volumi della light novel e otto dell'adattamento manga.

La principessa sacrificio e il re delle bestie invece è un manga shojo, conclusosi lo scorso 20 ottobre con 15 Volumi pubblicati. Il primo arriverà in Italia a fine estate, mentre i successivi saranno pubblicati da Magic Press a cadenza bimestrale. Per il momento non sono stati condivisi dettagli sul prezzo dei singoli Volumi.

E voi cosa ne pensate? Vi interessa una di queste due uscite? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto vi ricordiamo che l'anime di Redo of Healer prosegue nonostante le polemiche, e che si concluderà definitivamente il 31 marzo 2021 con la pubblicazione dell'episodio 12.