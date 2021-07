Redo of Healer: il controverso manga di Tsukiyo supera quota 2,3 milioni di copie stampate

Durante un'intervista concessa lo scorso maggio l'autore di Redo of Healer aveva parlato di vendite in crescita per la sua opera, con light novel e manga in ristampa e grande richiesta in occidente. Oggi, un mese e mezzo dopo le sue dichiarazioni, sappiamo con certezza che non si trattava di bugie, visto che Redo of Healer vanta ben 2,3 milioni di copie in circolazione.

Rui Tsukiyo ha iniziato a pubblicare Redo of Healer quattro anni fa, nel mese di luglio 2017. Dopo l'uscita del secondo Volume della light novel Kadokawa ha annunciato un adattamento manga, attualmente in corso con 8 Volumi disponibili e un nono in uscita ad agosto. L'opera pare vendere bene proprio a causa dei temi forti, e la grande popolarità dell'anime di TNK ha sicuramente giocato un ruolo importante su questo fronte.

Nonostante le critiche ricevute in occidente, Redo of Healer può quindi essere definito come un buon successo commerciale, e un'ipotetica seconda stagione potrebbe dare un'ulteriore spinta alle vendite, che a questo punto dovrebbero infrangere il muro dei tre milioni prima della fine dell'anno. In Italia i primi due Volumi del manga sono stati distribuiti da Magic Press, con il secondo finito nella Top 3 delle vendite giornaliere di Amazon lo scorso 15 luglio.

E voi cosa ne dite? Siete interessati a Redo of Healer? Ditecelo nei commenti!