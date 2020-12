Redo of Healer debutterà a gennaio 2021, nuovo trailer per l'anime vietato ai minori

Il sito web ufficiale dedicato all'adattamento anime di Redo of Healer ha recentemente pubblicato un nuovo trailer, annunciando a sorpresa l'imminente data d'uscita. Secondo quanto rivelato dal video promozionale, infatti, la serie tratta dalla folle opera di Rui Tsukiyo arriverà tra meno di un mese, e più precisamente il 13 gennaio 2021.

La clip, sottotitolata in inglese, mostra il protagonista Keare alle prese con la principessa Flare e il suo party. Nell'opera il ragazzo viene umiliato dalla compagnia e sfruttato per via delle sue abilità di guaritore, fino a quando un giorno non riesce a tornare indietro nel tempo e a preparare la sua vendetta. La storia è matura e l'opera è molto cruenta, con scene di violenza fin troppo esplicite. Vedremo se lo studio di animazione TNK avrà optato per qualche censura.

L'anime debutterà quindi tra meno di un mese in Giappone, mentre al momento non si sa ancora nulla per quanto concerne una possibile distribuzione in occidente. In Italia le possibilità di vedere l'adattamento su una delle piattaforme principali sono estremamente scarse.

E voi cosa ne pensate? Siete interessati a questa serie? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui voleste saperne di più su trama e produzione invece, vi rimandiamo al primo trailer di Redo of Healer, dove abbiamo parlato in maniera più approfondita di storia e personaggi.