Redo of Healer: il violentissimo, crudele manga di Tsukiyo riceverà un adattamento anime

Se siete stanchi dei soliti fantasy in cui il protagonista aiuta il popolo e diventa un eroe, allora abbiamo un'ottima notizia per voi. Pochi istanti fa infatti è stato confermato che Redo of Healer, il revenge manga in cui il protagonista si trasforma da personaggio sottomesso a vero e proprio sadico senza pietà, riceverà un adattamento anime.

Per chi non lo conoscesse, ricordiamo che l'opera, conosciuta in terra nipponica con il titolo Kaifuku Jutsushi no Yarinaoshi, fa parte di un nuovo filone di "manga revenge" in cui il protagonista, tradito da delle persone di cui si fidava, si trasforma in un completo psicopatico. La sinossi di Redo of Healer recita quanto segue: "Keare, uno degli abitanti del Regno di Jioral, viene scelto dalla principessa Flare e nominato "Eroe guaritore". Felice del suo nuovo titolo, Keare scopre presto che la sua classe è in realtà disprezzata da tutti, e viene selvaggiamente picchiato, sottomesso e umiliato dalla stessa Flare e dagli altri eroi. Dopo essere stato tradito, Keare riesce con un ultimo sforzo a tornare indietro nel tempo, grazie ad una misteriosa abilità comparsa nel momento del bisogno. Trasformatosi in un sadico senza pietà, Keare inizia a preparare la sua atroce vendetta".

Redo of Hero non è un manga per tutti. Le scene di tortura del protagonista passano da attimi di umiliazione a sadismo vero e proprio, in cui il protagonista viene costretto a vivere con un collare e subire abusi dai suoi compagni. La situazione non migliora dopo il salto indietro nel tempo, dato che Keare, ormai cambiato completamente, restituisce il favore con gli interessi.

Takuya Asaoka (Senran Kagura Shinovi Master) dirigerà l'anime presso lo studio di animazione TNK, mentre Kazuyuki Fudeyasu (Vita da Slime) scriverà la sceneggiatura. Junji Goto (High School DxD) è in carica del character design. L'anime debutterà nel corso del 2021.

E voi cosa ne pensate? Vi intriga la trama? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste alla ricerca di altre novità, vi ricordiamo che il prossimo anno arriveranno anche il nuovo anime di Shaman King e l'adattamento di Edens Zero.