Redo of Healer piace: ottime vendite, manga in ristampa e candidatura ai Kadokawa Awards

Nonostante le critiche e le varie polemiche nate dopo la trasmissione del secondo episodio dell'anime, Redo of Healer sembra essere riuscito a conquistare il pubblico, o per lo meno questo sembrano suggerire i primi dati ufficiali. Rui Tsukiyo, autrice dell'opera, ha infatti annunciato che la serie ha venduto così bene da essere ufficialmente entrata in ristampa.

"Il manga di Redo of Healer sta andando fortissimo!", ha scritto Tsukiyo sul proprio profilo social, "Tutti i Volumi tranne l'ultimo hanno ricevuto un'altra ristampa! Non è la prima volta che succede, ma non ci aspettavamo che sarebbe riaccaduto così presto! Dal lancio dell'anime diversi Volumi hanno registrato il sold out, ma abbiamo venduto persino le copie extra e ora il manga è nuovamente in ristampa! Mi hanno detto che anche le vendite digitali stanno andando molto bene, quindi non vedo l'ora di condividere con voi il numero cumulativo di copie vendute. Vi ringrazio infinitamente per il supporto, continuerò a fare del mio meglio sia con il romanzo che con i due adattamenti!". Un'ottima notizia per l'autrice, che è riuscita a piazzare più di un milione di copie con il suo primo, controverso lavoro originale.

Il successo dell'opera, inoltre, non è passato inosservato, visto che la giuria dei Kadokawa Awards ha recentemente deciso di premiarla con una candidatura in due categorie dei premi per le migliori light novel del 2020, i cui vincitori saranno rivelati il prossimo 6 marzo. Tornando alle vendite, i numeri sono buoni anche in Nord America e in Europa, dove l'home video dell'anime è persino diventato best seller in Germania dopo la censura di AniMoon Publishing. Il manga rimane inedito in Italia.

