Redo of Healer piace di più alle ragazze: arriva la conferma delle emittenti giapponesi

Nonostante i temi trattati, sembra che Redo of Healer sia più seguito da spettatori di sesso femminile, almeno secondo quanto riportato dai principali canali di distribuzione giapponesi. Rui Tsukiyo, autrice dell'opera, ha condiviso i dati con i suoi follower, dicendosi "piacevolmente sorpresa" e felice dell'attenzione rivolta alla sua opera.

In Giappone Redo of Healer è trasmesso da diverse emittenti, tra cui Tokyo MX, KBS Kyoto, AT-X, Sun TV e BS11. Ognuna di queste trasmette gli episodi censurati nella fascia pomeridiana, e quelli non censurati poche ore dopo, con il sottotitolo "versione Redo" o "versione Recovery". L'autrice ha scritto sul suo profilo che "sorprendentemente la percentuale di spettatori di sesso femminile supera il 50%" e che "i dati sono stati raccolti analizzando le informazioni contenute nei profili degli abbonati".

Redo of Healer è stato spesso criticato in occidente a causa del modo in cui vengono ritratti i personaggi femminili, ma sembra che in Giappone il pubblico non abbia valutato troppo severamente i contenuti dell'anime. Nel bene o nel male, comunque, la serie animata ha dato un'ottima spinta alla vendite del manga, quindi l'autrice ha più ragioni per festeggiare. Tsukiyo ha anche affermato che il futuro dell'opera sarà discusso durante un panel all'Anime Japan 2021, il 27 marzo alle ore 09:00 (01:00 in Italia).

Nel caso in cui foste interessati, vi ricordiamo che presto il manga sarà disponibile in Italia con Magic Press.