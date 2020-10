Redo of Healer: primo trailer per l'anime più crudele, ingiusto e provocante del 2021

Il sito web dedicato a Redo of Healer, la folle opera nata dalla penna di Rui Tsukiyo, ha recentemente pubblicato il trailer ufficiale dell'adattamento anime in arrivo nel 2021. La serie si presenta come una delle più violente dell'anno nuovo e, al netto di importanti censure, lascerà sicuramente a bocca aperta decine di migliaia di spettatori.

Per chi non fosse familiare con l'opera, ricordiamo che Redo of Healer fa parte di un nuovo sottogenere di manga esploso nella seconda metà del 2010, incentrato principalmente sui temi del tradimento e della vendetta. A differenza dei classici "revenge manga" come Berserk, Vinland Saga o Monster, questo nuovo sottogenere dà meno importanza alla trama e si concentra invece sul cambiamento di personalità del protagonista, che passa da eroe a vero e proprio sadico senza pietà.

Il protagonista di Redo of Healer è Keare, comune abitante del regno di Jioral nominato dalla principessa Flare "Eroe guaritore". Dopo aver ricevuto il suo nuovo titolo e aver sbloccato le abilità curative, Kaere scopre suo malgrado che la sua classe è detestata da tutti, eroi e abitanti del regno. Il protagonista è quindi costantemente sottoposto a umiliazioni e atti di estrema violenza da parte della principessa e degli altri eroi, fino a quando un giorno non trova un modo per invertire il tempo e tornare all'inizio della storia.

Le scene mostrate in Redo of Healer sono estremamente esplicite, e la vendetta del protagonista è stata spesso oggetto di discussione da parte della fanbase. Data la natura stessa dell'opera di Tsukiyo, sarà interessante vedere come l'anime gestirà le scene più controverse.

Takuya Asaoka (Senran Kagura Shinovi Master) dirige l'anime presso Studio TNK, mentre Kazuyuki Fudeyasu (Girls' Last Tour, Vita da Slime) scrive la sceneggiatura basandosi sull'opera originale. Junji Goto (High School DxD) disegna i personaggi, mentre le musiche sono curate da Kenji Fujisawa (Baki, Baki-Dou). L'anime debutterà nel mese di gennaio.

E voi cosa ne pensate? Seguirete Redo of Healer? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste alla ricerca di serie più recenti, invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra lista dei migliori anime autunnali del 2020.