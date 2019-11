Una reference dei Beatles nell'ultima puntata di My Hero Academia conquista i fan

Come sicuramente saprete, recentemente è iniziata la pubblicazione delle varie puntate della quarta stagione di My Hero Academia, anime tratto dal famosissimo e apprezzatissimo manga di Kohei Horikoshi, con i fan che non sembra si siano voluti contenere in termini di complimenti e apprezzamenti vari.

I vari episodi di My Hero Academia Stagione 4 stanno arrivando anche su VVVVID e l'ultima puntata in particolare ha saputo nuovamente scuotere i fan, il tutto a causa di quella che parrebbe essere un'interessante reference dedicata ai Beatles, una piccola idea che ha saputo far parlare assai di sé, sia nel bene che nel male.

Come visionabile infatti nell'immagine disponibile a fondo news, l'ultimo episodio della serie ha messo in mostra Izuku, Ochaco, Kirishima e Tsuyu che dopo aver lasciato il liceo Yuei si stanno incamminando per tornare a casa. Ebbene, a un certo punto, i quattro si ritrovano in una posa e con uno scenario che riproduce fedelmente la copertina dell'album Abbey Road dei Beatles, un'immagini entrata meritatamente nella mente di milioni e milioni di persone.

Effettivamente, le somiglianze sono notevoli e ciò ha contribuito a diffondere la scena in tutto il web, tra gli apprezzamenti e l'ilarità generale del pubblico. In tutto questo non è però mancata qualche critica dovuta al taglio di una piccola ma simpatica scena presente nel manga e dedicata a Tsuyu, un'assenza che ha infastidito ben più di qualche spettatore.

