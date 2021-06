Il regalo di Studio Ghibli: disponibili 1178 sfondi tratti dai migliori film

Studio Ghibli ha recentemente aggiornato il proprio sito web inserendo la bellezza di 1178 immagini tratte dai film più famosi, che i fan possono scaricare gratuitamente e "utilizzare nei criteri del buon senso". Le dimensioni medie degli screenshot sono di 1920x1080, e quindi perfetti per essere utilizzati come sfondi per il desktop.

Le immagini possono essere scaricate direttamente dal sito ufficiale e sono tratte direttamente da La città incantata, Porco Rosso, Il mio vicino Totoro e altri venti film. Ghibli aveva iniziato a pubblicare le cartelle con le immagini a fine 2020, solo per poi rimuoverle in un secondo momento. Oggi lo studio ha reso nuovamente disponibili tutti gli screenshot, che potete scorrere cliccando sul link reperibile in calce all'articolo.

Studio Ghibli non è nuovo a questo tipo di trovate, ricorderete ad esempio che nel 2020, subito dopo l'inizio del periodo di quarantena, lo studio regalò 12 sfondi ai fan per "dare un po' di colore a videochiamate e conferenze virtuali". Si tratta di un'iniziativa simpatica che farà sicuramente felici tanti fan.

Tra un regalo e l'altro, comunque, Studio Ghibli sta continuando a lavorare su How Do You Live?, il nuovo film in uscita nel 2022 che segna il grande ritorno alla regia di Hayao Miyazaki. Earwig e la Strega non si è rivelato un progetto vincente, quindi chissà che il nuovo lungometraggio non possa essere una sorta di ritorno alle origini, con animazioni 2D e temi più maturi.