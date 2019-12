Il regalo di Yu-Gi-Oh! che tutti vorrebbero. The Bros la carta personalizzata

Yu-Gi-Oh! è stato ed è attualmente uno dei brand giapponesi più famosi del mondo e che ha saputo appassionare, tra serie animata, manga e gioco di carte, una e più generazioni di ragazzi e ragazze in tutto il globo. Uscito per la prima volta in forma cartacea nel 1996, in breve tempo ha saputo conquistare un vasto pubblico di appassionati.

Dalla fine degli anni novanta a oggi, Yu-Gi-Oh! ha continuato per la sua strada, sfornando sei serie animate e ben quattro manga. L'ultima, che non ha una controparte cartacea, è Yu-Gi-Oh! VRAINS. La serie ha avuto un tale seguito che ha, ad esempio, raggiunto anche un campo da hockey. Ma ciò che più di ogni altra cosa ha saputo conquistare i cuori degli appassionati in tutto il mondo è il gioco di carte. Perché proprio come avviene nella serie, nel corso degli anni sono state create vere e proprie carte, con regolamenti e tornei annessi, che hanno infuocato e infuocano ancora gli animi di tantissimi duellanti in tutto il mondo.

Sicuramente, molti di voi che stanno leggendo questo articolo, hanno attraversato un periodo della loro vita in cui non facevano altro che sfidare amici e parenti e magari anche partecipare a tornei. Un tempo in cui andavano alla ricerca del deck competitivo definitivo, in cui spendere una montagna di soldi per trovare le carte giuste da inserire nel mazzo personalizzato era all'ordine del giorno. Ad alcuni questo articolo rievocherà dolci ricordi di un passato lontano, ad altri invece le carte e fedeli compagni di mille battaglie che ancora oggi vi accompagnano in innumerevoli sfide. Che facciate parte del primo gruppo o del secondo, sicuramente il regalo che questo ragazzo ha fatto al fratello riuscirà a strapparvi un sorriso.

Su Reddit un appassionato, everything-is-good, ha condiviso la foto di una carta stupenda che ha personalmente realizzato come regalo di Natale per il fratello. Come potete vedere dal post in calce all'articolo e le annesse foto, la carta non ha nulla da invidiare a quelle originali, semmai questa viene invidiata per il livello di potenza e rarità che sfoggia. La carta presenta i tre fratelli su un trono posto in cima a una montagna d'oro che, rispetto alla foto reale, presenta l'aspetto dei tre giovani modificato; specialmente nella capigliatura e nel vestiario.

E voi cosa ne pensate di questo regalo? È riuscito a strapparvi un sorriso? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

Diventa virale un giocatore anziano di Yu-Gi-Oh! che sconfigge un giovane duellante.