Il regista di Black Clover annuncia quando finirà la serie animata

Alla fine, la serie animata andrà ben oltre l'episodio 115, confermando che il tragitto di Black Clover è ancora lontano dal concludersi. A rispondere alle indiscrezioni, questa volta, ci pensa direttamente il regista dell'omonimo adattamento animato, Tatsuya Yoshihara, tramite un post sul suo profilo Twitter.

La produzione di Black Clover è passata direttamente dall'inferno, in quanto sono estremamente numerose le voci che inneggiavano a un declino progettuale lento e inesorabile. Infatti, per più di un'occasione, Yoshihara è stato costretto a prendere parte a più ruoli oltre quello di regista, con un certo quantitativo di carico di lavoro davvero surreale. Studio Pierrot, quasi certamente, non è riuscito a fornire un discreto supporto alla produzione dell'omonimo adattamento animato di uno dei titoli di punta di Weekly Shonen Jump, rischiando più volte il collasso del team interno.

Fortunatamente, il director è riuscito a risollevarsi, impegnandosi con la squadra fino a raggiungere una certa stabilità produttiva. In ogni caso, forse anche un po' a ciel sereno dati gli avvenimenti sopra citati, Black Clover è stato confermato per un altro anno, ovvero fino a quando l'anime non raggiungerà il 154esimo episodio. Con la saga corrente, inoltre, sta per arrivare anche la nuova opening dell'anime, già rivelata al pubblico grazie a un insider.

E voi, invece, siete contenti che Black Clover continuerà ancora per diversi mesi? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.