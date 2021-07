Dal regista di Castlevania, è in arrivo una serie su PlayerUnknown's Battlegrounds

A quanto pare, dopo Castlevania e Resident Evil: Infinite Darkness, una nuova serie animata ispirata al mondo dei videogiochi è in arrivo. Si tratta di PlayerUnknown's Battlegrounds, meglio conosciuto con il nome di PUBG.

L'annuncio ufficiale è stato fatto da Adi Shankar, già responsabile del Castlevania arrivato su Netflix. L'opera avrà il pieno supporto di Krafton Inc., software house che ha dato vita al videogioco, uno dei principali rivali del popolarissimo Fortnite.

"Come giocatore, ho schiacciato la concorrenza da quando PUBG è stato rilasciato nel 2017. Sono grato a Krafton per la fiducia che hanno riposto in me, per realizzare la mia visione di regista. Sono entusiasta di intraprendere questo viaggio insieme", ha affermato Shankar.

"Per me questo progetto animato rappresenta un altro passo per il collegamento tra l'industria dei videogiochi e Hollywood. Non vedo l'ora di rivelare a tutti cosa significa Winner Winner Chiken Dinner". Per chi non dovesse conoscere il significato di queste parole, è la frase che compare nel momento della vittoria.

Al momento, della serie animata di PUBG non si sa ancora nulla, se non che la regia, per l'appunto, è stata affidata a Adi Shankar, showrunner di Castlevania. Ecco la nostra recensione su Castlevania 4. Netflix ha già annunciato che la quarta stagione non sarà l'ultima, sono in arrivo degli spin-off di Castlevania.