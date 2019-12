Il regista di Code Geass dirigerà 'Skate-Leading stars', il nuovo anime di J.C. Staff

Cosa si ottiene unendo il regista di Code Geass, il character designer di Black Butler e lo studio di animazione responsabile per gli adattamenti di Food Wars e dell'apprezzatissimo Konosuba - Legend of Crimson? La risposta è Skate-Leading stars, il nuovo anime originale prodotto dallo studio nipponico e in uscita nel 2020.

L'annuncio è stato dato dagli stessi ragazzi di J.C. Staff poche ore fa, purtroppo insieme a poche altre informazioni. La storia, secondo quanto dichiarato sui social, dovrebbe seguire le avventure di un gruppo di ragazzi delle superiori impegnati in alcune gare di Skate-Leading, una sorta di branchia ultra competitiva dello Skateboarding.

Il cast vedrà Hiroshi Kamiya (Fate/Extra, Le bizzarre avventure di Jojo) nei panni del protagonista Reo Shinozaki, Makoto Furukawa (Saitama di One-Punch Man) in quelli di Hayato Sasugai e infine Yuma Uchida (Oresuki, Fruis Basket) in quelli di Kensei Maeshima. Lo staff, come precedentemente anticipato, vanta Goro Taniguchi alla direzione presso J.C. Staff e il giovane Yana Taboso impegnato con il character design.

In calce potete dare un'occhiata alla prima Key Visual ritraente i tre componenti del gruppo. L'anime dovrebbe essere distribuito, secondo le prime voci di corridoio, nella seconda metà del 2020.

E voi cosa ne pensate? Darete un'occhiata a questa serie? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Code Geass Lelouch of the Rebellion.