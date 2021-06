Il regista di DARLING in the FRANXX è al lavoro su un nuovo anime

Sono passati praticamente 3 anni dal finale di DARLING in the FRANXX, serie che divenne virale in Giappone e in Occidente grazie all'eroina Zero Two reinterpreta in decine di migliaia di cosplay nei vari eventi più importanti a tema anime e manga. A tal proposito, il regista della serie è tornato al lavoro su un nuovo progetto.

Dopo il successo di DARLING in the FRANXX, il regista Atsushi Nishigori ha iniziato da diverso tempo a volgere il suo sguardo al futuro per dedicarsi ad un nuovo progetto. Durante una recente intervista per Web Newtype, infatti, la celebre testata ha aggiunto un'interessante indiscrezione a piè di pagine che qui segue:

"Atsushi Nishigori è regista e animatore. Mentre lavorava come designer per i personaggi di "Tengen Toppa Gurren Laggan" e "Panty & Stocking with Garterbelt", ha anche diretto "The Idolmaster" e "Darling in the FranXX". Attualmente sta preparando un nuovo progetto di animazione di cui è il regista."

Non abbiamo alcuna informazione in merito a questo nuovo "progetto", né se si tratti di una serie animata o tantomeno di un lungometraggio. Ad ogni modo, il celebre director è finalmente tornato dietro la macchina da presa e chissà se anche la sua prossima opera sarà destinata a o meno a diventare virale. E voi, invece, che aspettative avete per il suo prossimo titolo? Fatecelo sapere con un commento qua sotto, ma non prima di aver scoperto qualche aneddoto su DARLING in the FRANXX.