Il regista di Devilman: Crybaby si dimette da Presidente di Science Saru

Non è invero definire Masaaki Yuasa uno dei registi di animazione più talentuosi e importanti dell'attuale generazione di anime. Le serie passate tra le sue mani, infatti, sono diventate vere e proprie perle dell'industria, capolavori del genere dalla popolarità indiscussa.

Serie come Devilman: Crybaby, l'anime ispirato all'opera omonima di Go Nagai e disponibile su Netflix, nonché il film Ride Your Wave, sono soltanto due dei titoli arrivati recentemente in Italia che hanno avuto modo di far parlare di sé. Nonostante ciò, il regista ha lavorato a molteplici opere, alcune delle quali reperibili su VVVVID, che hanno fortemente influenzato l'attuale generazione di director.

Nella giornata di oggi, con un comunicato diffuso sui propri canali social, Masaaki Yuasa ha annunciato le proprie dimissioni da presidente dello Studio Science Saru, compagnia da lui stesso fondata insieme al producer Eunyoung Choi, al fine di prendersi una pausa. Per 7 lunghi anni, infatti, il regista ha lavorato ininterrottamente a numerose opere, come il recente Japan Sinks 2020 la quale produzione è terminata anticipatamente agli inizi di marzo, covando in lui un necessario bisogno di staccare per un attimo la spina prima di prendere le redini di un nuovo progetto.

L'annuncio, ad ogni modo, arriva in concomitanza del nuovo anno fiscale che, in Giappone, inizia a partire dal primo aprile. Il director, infine, ha comunque ribadito che continuerà a supervisionare Inu-Oh, il film in arrivo nel 2021. E voi, invece, cosa ne pensate di questa decisione di Yuasa? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.