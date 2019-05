Il regista di Ghost In The Shell anticipa un nuovo anime in arrivo nel 2020

Ghost In The Shell è sicuramente uno degli anime più iconici che siamo mai stati realizzati. Ambientato in un ipotetico ventunesimo secolo, l'opera tratta dal manga di Masamune Shirow tratta temi religiosi e filosofici in un universo complesso e ipertecnologico. Il regista del film, Mamoru Oshii, ha annunciato l'arrivo di un nuovo anime originale.

Oshii si tratta di una leggenda nel mondo dell'animazione giapponese e non solo. Infatti il regista si è occupato non solo di dirigere Ghost In The Shell, ma anche titoli di grande spessore come Jin-Roh - The Wolf Brigade, Blood: The Last Vampire e Patlabor. Inoltre, Oshii ha lavorato anche a numero film live-action, che hanno assodato le sue grandi capacità di regista a 360 gradi.

Siamo a conoscenza del fatto che il prossimo anno, un nuovo anime di Ghost In The Shell, chiamato Ghost in the Shell: SAC_2045 debutterà su Netflix e, nonostante alla regia non sarà presente Oshii, la serie sarà realizzata da Production I.G, che si era occupata della pellicola originale del 1995.

Stando ad alcune recenti informazioni, pare che Mamoru Oshii si occuperà di scrivere e dirigere una nuova serie animata che pare sarà disponibile dalla prossima stagione primaverile e quindi idealmente dal prossimo aprile.

Infine vi consigliamo la nostra recensione di Guilty Crown, la serie animata realizzata dalla stessa Production I.G che di recente è approdata su Netflix.