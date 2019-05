Il regista di Neon Genesis Evangelion compie 59 anni!

Il mondo dell'animazione nipponica è un fenomeno figlia di un grande medium, che nel corso degli anni, specialmente in occidente, si è vista allargarsi a macchia d'olio in tutto il globo. Complici e cause di questa passione sono quei titoli che hanno fatto la storia degli stessi anime, tra cui spicca il regista di Neon Genesis Evangelion.

Hideaki Anno non è un nome sconosciuto, anzi, è un titano del genere, nonché un regista di fama mondiale, che ha rivoluzionato e valorizzato un importante settore conosciuto come animazione giapponese. Neon Genesis Evangelion è l'erede e fautore di questo successo, che accompagnerà le Olimpiadi 2020 a Tokyo con l'ultimo film della sua tetralogia dei Rebuild, che sanciranno la fine di un'epoca e di un'attesa durata fin troppi anni.

Il director ha affrontato diverse difficoltà nella sua vita e queste si sono susseguite anche nel suo ultimo lavoro, che hanno costretto l'ultima pellicola a diversi ritardi, costringendo lo stesso Anno a prendersi una pausa lavorando al progetto Godzilla. Il maestro, dunque, dopo aver recuperato le energie che lo avevano prosciugato insieme a Evangelion, si appresta a mettere un punto definitivo all'opera di una vita, che non vediamo l'ora di poter ammirare, dato anche l'enorme interesse dell'editore italiano Dynit verso il titolo. In ogni caso, oggi è una giornata importante per Hideaki Anno che compiere ben 59 anni, e dalla redazione di Everyeye.it non possiamo che augurare all'immenso regista un sereno augurio di un buon compleanno.

Non possiamo non sperare che l'attesa alle prossime novità del mondo di Eva finisca presto, in quanto l'ultimo e vero primo teaser del film è uscito ormai parecchi mesi fa. Nel frattempo, possiamo ingannare l'attesa per l'ultimo lungometraggio con una bellissima illustrazione di Shinji con l'unità Evangelion 01.