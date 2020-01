Il regista di Sword Art Online tornerà presto con un nuovo anime

Tomohiko Ito, il regista giapponese classe 1978 noto per aver diretto anime del calibro di Sword Art Online, Erased e Silver Spoon, tornerà presto sui canali di Fuji TV con una nuovissima serie televisiva. Tra le altre novità sono stati anche confermati i nomi dei due doppiatori che presteranno la voce alla coppia protagonista.

A guidare il cast saranno infatti il famoso ballerino giapponese Yusuke Onuki, alla sua prima interazione con il mondo degli anime, e il doppiatore Mamoru Miyano, già conosciuto per aver indossato i panni di Light Yagami in Death Note e di Rintaro Okabe in Steins;Gate. Inizialmente la presenza di Onuki aveva fatto pensare ad un progetto legato ad un live-action o ad uno spettacolo teatrale, ma recentemente Crunchyroll ha confermato che si tratterà di una serie televisiva.

I dubbi comunque saranno dissipati definitivamente giovedì 23 gennaio 2020, giorno di presentazione del progetto. Un teaser trailer sarà infatti proiettato in due giganteschi schermi presenti nella città di Tokyo: quello della Yunika Station nel quartiere di Shinjuku e quello del teatro Hareza Ikebukuro nel quartiere di Toshima. La clip includerà alcuni commenti da parte del cast al lavoro sull'opera e l'evento vanterà la presenza di alcuni ospiti speciali.

E voi cosa ne pensate? Siete interessati a questo nuovo lavoro? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui invece foste appassionati di Sword Art Online, vi consigliamo di dare un'occhiata alle novità sulla seconda parte di Alicization e alla nostra recensione della prima parte di War of Underworld.