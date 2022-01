il regista di Vinland Saga sulla qualità degli anime oggi: 'una questione di fortuna'

Shuhei Yabuta è uno dei registi più promettenti della nuova generazione, un'esperto della computer grafica nonché il direttore della prima stagione di Vinland Saga, l'adattamento anime dell'omonimo manga di Makoto Yukimura. Recentemente il maestro ha condiviso una serie di enigmatici messaggi sui propri canali social.

Spinto forse dal ritorno de L'Attacco dei Giganti 4 Parte 2, l'ultima tranche di episodi prima del gran finale, il regista del popolare Vinland Saga è tornato su Twitter con una serie di cinguetti che discutono sulla qualità, in generale, dell'animazione odierna. Il director, infatti, spiega:

"Le emittenti televisive o qualsiasi altro servizio di trasmissione non possono determinare la qualità di un anime. Certo, gli studi creativi stanno giocando un ruolo fondamentale per quanto riguarda il supporto ai creatori, tuttavia non è neanche questo a determinare il fattore decisivo della qualità di un episodio. Anche in un settore dinamico come questo che produce così tanti titoli ogni anno, purtroppo, manca sia un sistema che stabilizzi la qualità sia un modello di business che investa sugli studi e sui creatori di contenuti. Se oggi vi capita di imbattervi in un meraviglioso episodio di un anime, penso che sia solo una questione di fortuna di incontri tra creatori e della passione che covano alcuni di questi."

A scanso di equivoci, Yabuta chiude i suoi tweet con un'ultima espressione per chiarire quanto il suoi messaggio non sia uno sfogo, bensì una riflessione: "Sia chiaro, non sono né pessimista e tantomeno ho intenzione di arrendermi."

E voi, invece, cosa ne pensate delle sue parole? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.